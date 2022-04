Ator e diretor está com a Covid-19 e resolve se manter isolado: ‘eu não poderia expor as outras pessoas’

Ator e diretor Miguel Falabella era um dos destaques principais da Acadêmicos do “Eu já tinha tido Covid-19 e, dessa vez, eu testei positivo para a doença novamente. Fiquei assintomático, não tive nenhum dos sintomas nem febre. Continuei testando e como ainda deu que eu estava com a Covid- 19, achei que eu não poderia expor as outras pessoas. Fiquei arrasado. Estava com tudo arrumado”, lamentou o diretor à coluna..

Falabella considerava Chica Xavier como a sua segunda mãe e era até chamado de ‘filho loiro’. “Muito triste pela minha mãe… a homenagem… mas o amor que eu tinha pela minha mãe Chica já está escrito nas estrelas”, pontuou. A atriz e uma das maiores representatividade da classe artística morreu aos 88 anos em agosto de 2020, vítima de um câncer no pulmão.

Desfile complicado no início.

A Acadêmicos do Cubango foi a segunda escola de samba a desfilar nesta quarta-feira (20) com o enredo: ‘O Amor Preto Cura: Chica Xavier, a Mãe Baiana do Brasil’. A escola teve problemas na concetração com fantasias de algumas alas chegando em cima da hora do início do desfile, mas acabou passando bem pela avenida.

Os destaques ficaram por conta da comissão de frente, ‘Em Cena, Mãe Chica Xavier, Seus Rituais de Elevação da Alma’, que trouxe as referências ao ballet afro sobre uma árvore cenográfica, a coreografia falava da vivência em terreiros de candomblé da homenageada. Diego Falcão e Aline Flôres, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira também passaram bem com as fantasias, que significavam ‘Bahia de Todas As Crenças’ e traziam signos da cultura africana.