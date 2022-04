Entretenimento 24/04/2022 18:35 Zeca Pagodinho cheira calcinha jogada por fã durante show em camarote no Sambódromo de SP Pagodeiro ficou surpreso com o presente inusitado e brincou com o público durante apresentação no Anhembi O cantor Zeca Pagodinho teve uma noite de Wando no camarote do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (23). Zeca ganhou de presente uma calcinha jogada por uma fã mais exaltada. Ele entrou no clima da brincadeira, cheirou a lingerie, passou no rosto e guardou como recordação dessa noite inusitada. Veja as fotos: Zeca Pagodinho cheirou e passou a calcinha no rosto LUCAS RAMOS/AGNEWS - 24.4.2022 Zeca brincou com a calcinha LUCAS RAMOS/AGNEWS - 24.4.2022 Cantor e pagodeiro vai ter muita história para contar quando chegar ao Rio LUCAS RAMOS/AGNEWS - 24.4.2022 Zeca Pagodinho ganhou uma calcinha durante o show LUCAS RAMOS/AGNEWS - 24.4.2022

Voltar + Entretenimento