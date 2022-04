Entretenimento 26/04/2022 17:03 gente.ig.com.br Dudu Camargo é acusado de assediar menino de 13 anos; veja mensagens Apresentador do SBT teria tentado marcar encontro com menino de 13 anos de idade Foto: Reprodução Dudu Camargo está no olho do furacão mais uma vez. O apresentador do Primeiro Impacto, do SBT, tem sido acusado de pedofilia após uma garota, identificada como Eduarda, expor as mensagens que o funcionário de Silvio Santos teria enviado a seu irmão de 13 anos de idade, propondo um encontro entre eles. Perfis de fofoca do Instagram como Gossip do Dia e Vem Me Buscar Hebe compartilharam os vídeos da moça, que mostra os prints das mensagens que teriam sido enviadas por Dudu ao menino (que teve sua identidade preservada). Nas imagens, as conversas mostram o apresentador pedindo fotos do menino. Aparentemente assustado, o menino quis saber o motivo do pedido, e nas mensagens atribuídas a Dudu, ele diz que o objetivo é ver o rosto do adolescente sem máscara. Por conta da insistência, o garoto ainda diz que não conhece Dudu e por isso não via motivo de sair para encontrá-lo, e ainda questionou como o apresentador encontrou seu perfil no Instagram."Ele gosta de ficar mendando mensagem para criança, menor de idade. Ele mandou mensagem para o meu irmão, que tem 13 anos, está escrito na biografia que ele tem só 13 anos, e mesmo que não estivesse está nítido que ele é uma criança. Mandando mensagens no modo temporário ainda, para sumir depois que ele lesse, mas a sorte é que eu tirei foto", disse Eduarda nos vídeos publicados pelos perfis de fofoca. O caso gerou revolta na web e muitos internautas invadiram o perfil de Dudu Camargo no Instagram para escrever mensagens de repúdio, muitas delas acusando-o de ser pedófilo. A coluna tentou contato com Dudu Camargo, mas ele não respondeu até a publicação deste texto. Assim que ele quiser se posicionar para dar a sua versão sobre estas acusações, volto aqui para atualizar este texto. Confira os vídeos das acusações da irmã do menino com quem Dudu supostamente trocou mensagens pelo Instagram:

