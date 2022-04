Entretenimento 26/04/2022 17:15 epipoca.com.br Johnny Depp quer final digno para Jack Sparrow Ator disse no tribunal que não entende a demissão da Disney e revela que gostaria que seu personagem em Piratas do Caribe tivesse um fim A briga entre Johnny Depp e sua ex-mulher, Amber Heard, ganhou mais um capítulo quando um novo processo do ex-casal chegou aos tribunais. Mas, na última sessão, não foi a acusação contra Amber que chamou a atenção e sim a carreira de Johnny. Na audiência da última segunda-feira (25), o ator chamou atenção ao comentar sobre um de seus papeis mais famosos no cinema, o Capitão Jack Sparrow. Seguindo os escândalos com Amber Heard, Depp viu seu personagem sumir da noite para o dia, mas revelou seu desejo em voltar aos cinemas na pele do pirata. Ele disse que gostaria de participar da criação de um possível sexto filme de Piratas do Caribe. Segundo o próprio Johnny Depp, seu desejo é dar um final digno para Sparow. “Eu não entendia muito bem como depois daquele longo relacionamento e de um relacionamento bem sucedido, certamente para a Disney, de repente eu era culpado até provar que era inocente…” . meu sentimento era que esses personagens deveriam poder ter seu adeus apropriado, por assim dizer. Uma franquia só pode durar por tanto tempo se tiver uma forma que ela possa terminar. Acho que os personagens merecem terminar a franquia. Eu planejava continuar até a hora de parar”, afirmou Johny Depp. Desejado por muitos fãs, Piratas do Caribe 6 ainda é um grande mistério em Hollywood. Com a trama, aparentemente em produção, boatos sugerem desde um filme sem Johnny Depp, um reboot completo, ou até o cancelamento definitivo da franquia. Em 2018, Amber Heard foi a público, através de um artigo no Washington Post, e revelou ser vítima de relacionamento abusivo não citando Johnny Depp nominalmente. Na época, a atriz acusou um ex-companheiro de atos como violência física e abusos psicológicos. Então, após as denuncias, a Disney reincidiu seu contrato com Deep. Mas, o ator também viu sua parceria com a Warner Bros. virar cinzas, quando o estúdio o retirou da franquia Animais Fantásticos. Com mais um capítulo, o novo julgamento entre Depp e Heard ainda não tem previsão para ser finalizado.

