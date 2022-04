O Instagram confirmou que está desenvolvendo uma nova ferramenta para permitir aos usuários fixar postagens específicas em seu perfil no topo da grade de fotos. O recurso ainda está em fase de testes e só aparece para alguns usuários selecionados na plataforma. Quem recebeu o acesso vê uma nova opção “Pin to your profile” (“Fixe no seu perfil”, em tradução livre).

A ferramenta fica disponível como uma nova opção no menu de três pontos ao lado das postagens. A confirmação veio através de um porta-voz da Meta, que compartilhou as informações com o TechCrunch nesta terça-feira (26). O recurso, inclusive, é uma cópia direta do Tik Tok, que trouxe exatamente a mesma função de fixar posts no perfil do usuário no final do ano passado.

“Estamos testando um novo recurso que permite que as pessoas destaquem postagens em seus perfis”, disse o porta-voz da Meta ao TechCrunch. A ferramenta chega para resolver parcialmente um problema crônico do Instagram: não é possível organizar suas postagens, elas sempre serão apresentadas em ordem cronológica no seu perfil.

Pelo menos, agora será possível fixar fotos e vídeos que haviam sido enterrados no fundo do perfil do usuário. Os posts destacados ficarão localizados no topo da grade, logo abaixo dos stories fixados. Ainda não é uma reorganização plena, mas ao menos os usuários poderão subir até três postagens para o topo de seu perfil.

O novo recurso já havia sido antecipado em janeiro pelo engenheiro reverso Alessandro Paluzzi. Na época, ele tweetou uma imagem que mostrava uma nova opção Pin to your profile, que começou agora a ser liberada para usuários selecionados. Na prática, seu funcionamento é muito semelhante ao recurso de fixar um tweet no Twitter.