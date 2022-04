Entretenimento 30/04/2022 15:45 epipoca.com.br Avatar 2: Astro garante que sequência será “Alucinante e Maravilhosa” Sam Worthington também brincou sobre estar envelhecendo dentro da franquia Foto: Reprodução Depois de 13 anos, enfim os fãs de Avatar vão poder ver sua primeira sequência. Avatar: The Way of Water chegará em dezembro deste ano, trazendo seu elenco original de volta, entre eles, o protagonista Sam Worthington, que garantiu que o filme será maravilhoso e alucinante.

O astro, que atualmente está com 45 anos de idade, fez piada sobre o fato de estar envelhecendo dentro da franquia, durante uma recente entrevista à revista americana Variety, para promover sua nova série: Sob a Bandeira do Céu. “Quando fiz o primeiro, eu tinha 30 anos. E quando o segundo (2ª sequência) sair, eu vou estar com quase 50. No primeiro eu estava em uma cadeira de rodas, você sabe. E quando chegarmos ao quarto e quinto, talvez eu esteja em uma cadeira de rodas quando conseguirmos”, ele brincou. Além de Avatar: The Way of Water (Avatar: O Caminho da Água) chegando esse ano nos cinemas, a 20th Century Studios e James Cameron já anunciaram mais três sequências que estão programadas para serem lançadas em 2024, 2026 e 2028.

Depois de oito anos de espera e muitos atrasos, não são só os fãs que estão contentes com a proximidade da estreia do segundo filme, Worthington se mostrou realmente muito animado durante a conversa com a Variety.

Enquanto se desmanchava em elogios à James Cameron e toda a equipe de produção, e ressaltava como se sente feliz por fazer parte da franquia, ele falou empolgadamente sobre o quão incrível a sequência ficou. “É ótimo fazer parte de uma família tão incrível e ter essa longevidade. Jim (James Cameron) é um homem muito leal e ele mantém as mesmas pessoas a bordo, mas eu sou uma engrenagem muito pequena nisso. Há uma grande equipe criativa por trás disso, e pelo que eu vi, é alucinante e maravilhoso o que eles estão chegando”, ele salientou. Avatar: The Way of Water A primeira sequência de Avatar retornará a Pandora, dessa vez mostrando uma visão subaquática do mundo dos Na’vi, 10 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, acompanhando a vida e os problemas de Sully, Neytiri e seus filhos.

Além do retorno de Sam Worthington, o elenco conta com Zoe Saldaña, dando vida Neytiri, além de Jamie Flatters como Neteyam, Britain Dalton como Lo’ak, Trinity Bliss como Tuktirey e Jack Champion como Miles Socorro.

Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder e Matt Gerald, que fizeram parte do cast do primeiro filme, também devem retornar na sequência.

Avatar: The Way of Water chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

