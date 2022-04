Entretenimento 30/04/2022 15:48 emoff.ig.com.br Globo define comando do ‘Bom Dia Brasil’ após demissão de Chico Pinheiro Depois do anúncio da saída do jornalista, a direção da emissora bateu o martelo e decidiu a nova formação da bancada do telejornal Uma notícia que agitou os bastidores da televisão e continua dando o que falar, tanto dentro quanto fora da Rede Globo, é a demissão de Chico Pinheiro. Após mais de três décadas dedicadas ao jornalismo na emissora dos Marinho, a história entre jornalista e a Globo ganhou um ponto final. Com a saída do apresentador, a direção do “Bom Dia Brasil” precisou agir rápido para definir como ficará a bancada do noticioso. Diante da decisão, até certo ponto já esperada e comentada por algumas pessoas nos corredores da Rede Globo, os executivos não precisaram de muito tempo para conseguir resolver o “buraco” deixado por Chico após o anúncio de sua demissão e já chegaram a conclusão sobre o futuro do telejornal, ou melhor, da apresentação, sem a presença do jornalista que esteve a frente da atração por tantos anos. Segundo informações divulgadas pela assessoria da emissora dos Marinho em resposta ao jornalista Flávio Ricco, do portal R7, Ana Paula Araújo, com quem Chico Pinheiro dividia a bancada do “Bom Dia Brasil” até então, permanecerá como âncora do telejornal, que a partir de agora, passará a ser apresentado apenas por um jornalista: “Ana Paula Araújo seguirá sozinha na apresentação do ‘Bom Dia Brasil'”. Vale ressaltar que, tanto Chico quanto Ana Paula, já estavam acostumados a comandar a atração jornalística sozinhos. Em seus últimos dias como âncora do telejornal matinal da Rede Globo, o agora ex-contratado da emissora carioca apresentou o “Bom Dia Brasil” sem a sua colega de bancada ao lado, que por sua vez está substituindo a jornalista Renata Vasconcellos no “Jornal Nacional”. Enquanto Chico Pinheiro ainda não se pronunciou publicamente a respeito de sua demissão da Rede Globo, Ana Paula Araújo fez questão de mandar um recado ao amigo. Por meio de suas redes sociais, a jornalista relembrou momentos especiais vividos ao lado do companheiro de bancada e desejou muito sucesso e felicidade a ele na nova jornada que irá iniciar em sua vida. “8 anos dividindo a bancada, cenários diferentes, incontáveis notícias boas e ruins, madrugadas de correria, coberturas tensas, mas sempre com momentos de muita risada. Chico, que venha um novo ciclo com tudo que você mais gosta: música, família, refúgio no mato, viagens, causos pra contar e que seu Galo te dê muitas alegrias (menos contra o meu Flu, já conversamos sobre isso). Muito obrigada pela parceria e pelo carinho”, disse Ana Paula Araújo. Por meio de um comunicado enviado aos jornalistas, Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo, anunciou a saída de Chico Pinheiro: “Depois de 51 anos de jornalismo diário, 32 deles na Globo, em comum acordo com a emissora, Chico decidiu deixar o dia a dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir. Pretende se dar um sabático e, mais adiante, se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado. E combinou comigo que esperaria o fim de mais uma brilhante transmissão do Carnaval, a que se dedica há vinte anos, para que esse anúncio fosse feito, numa sexta-feira“.

Voltar + Entretenimento