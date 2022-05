Fora do “The Voice Brasil” e do “No Limite”, apresentador voltou às manhãs de sábado

O ator e apresentador André Marques parece estar numa maré de azar nos últimos meses. Substituído de dois reality shows que comandou no passado, o apresentador voltou ao “É de Casa” para evitar a temida geladeira da Rede Globo. Na manhã desse sábado, por exemplo, o famoso, que é apaixonado por carnes e churrasco, até preparou um almoço especial na atração.

Devido à dança das cadeiras entre apresentadores divulgada recentemente pela TV Globo, André Marques perdeu espaço na grade da emissora. Até mesmo a presença do apresentador nas manhãs de sábado pode estar com os dias contados, já que novos nomes devem assumir o programa semanal com a saída de Patrícia Poeta e Manoel Soares.

No mês passado, a emissora carioca divulgou uma nota tratando sobre as mudanças que vão ocorrer na programação nos próximos meses. As alterações, de um modo geral, afetam principalmente a grade matutina do canal. No comando do “Encontro” por mais de 10 anos, Fátima Bernardes deixará a atração para apresentar o “The Voice Brasil” em outubro, no lugar de André Marques.

Com a saída da apresentadora do programa diário, Patrícia Poeta e Manoel Soares foram confirmados para assumir lugar da ex-âncora do Jornal Naciona, que passará a ser gravado em São Paulo. Assim, os dois deixarão do “É de Casa”, exibido aos sábados. O programa semanal ganhará novos apresentadores: Maria Beltrão, Thiago Oliveira e Rita Batista. Talitha Morete é a única que continua na atração.

Assim, André Marques não está previsto para continuar na atração semanal da TV Globo, perdendo assim mais uma atração. No ano passado, além do “The Voice Brasil”, ele apresentou também o “No Limite”, mas foi muito criticado pelo público. Com tantas reclamações, a emissora decidiu escalar um novo apresentador para o reality nesta temporada. Assim, Fernando Fernandes assumiu a atração.

Recentemente, André Marques comandou mais uma edição do “The Voice Mais”, reality musical voltado apenas para cantores acima dos 60 anos, mas estava sem novos projetos na emissora desde então. Sem destino certo na emissora carioca, o apresentador retornou ao “É de Casa”, programa que ele já comandou no passado ao lado de outros nomes da emissora.

Novo André Marques?

Em entrevista ao “Fantástico” em fevereiro, Fernando Fernandes revelou que em 2022 algumas dinâmicas permanecerão as mesmas, porém, com um toque especial que promete deixar a competição muito mais emocionante: “A gente tem um programa esse ano muito mais selvagem, muito mais intenso. É um jogo onde quem vai te eliminar é sua própria ‘família'”.

O apresentador disse ainda que o “No Limite” será mais intenso. “Eu passei por uma escolinha aqui dentro da casa, dentro da Globo, que foi: Passei pelo Big Brother, né? Vinte anos atrás, depois eu fui para a faculdade, que foi o Esporte Espetacular. E, de repente, agora eu acho que eu chego na pós-graduação, que é apresentar um programa tão forte, tão intenso”.