Entretenimento 08/05/2022 18:19 Justin Bieber não poderá mais comprar nem dirigir Ferraris A Ferrari anunciou na terça-feira (3) que o cantor Justin Bieber foi incluído em uma lista de restrições da empresa e não poderá mais nem comprar nem dirigir veículos da famosa marca italiana. A proibição foi decretada pela histórica companhia de Maranello após seguidas negligências do cantor e compositor canadense com sua Ferrari 458, um carro avaliado em mais de R$ 2,3 milhões. A primeira infração de Bieber ocorreu em 2015, quando ele simplesmente perdeu sua Ferrari 458 Italia F1 Edition 2011. O astro teria participado de uma balada em Beverly Hills e, ao sair, esqueceu onde havia estacionado o carro. Mas, ao que parece, o cantor não se preocupou muito e só descobriu o veículo algumas semanas depois. Outro “sacrilégio” ocorreu quando Justin Bieber levou o supercarro para ser customizado pela West Coast Customs, que tem até série na Netflix, mas nenhuma ligação com a Ferrari. Resultado: o carro, que é considerado uma obra de arte, foi pintado de azul neon, algo como pintar a Mona Lisa de rosa choque. Outras infrações de Justin Bieber na Ferrari Além de substituir o branco original por uma cor eletrificada, Bieber mandou instalar um sistema de som de 2 mil watts, rodas de liga leve de metal, além de um bodykit da Liberty Walk, com parafusos aparentes e, para levar uma bandeirada preta, a mudança da cor do logo do cavalinho empinado do volante, de vermelho para azul. Mas, o pior estava por vir: o esposo da dona Hailey decidiu leiloar a sua Ferrari 458 sem o consentimento da montadora, atitude que é considerada uma ofensa gravíssima pela italiana. Entre as cláusulas do contrato que os compradores de Ferrari assinam há uma que dá à fabricante de recomprar o seu veículo de volta nesses casos.

Voltar + Entretenimento