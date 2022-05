Entretenimento 13/05/2022 06:52 Compra do Twitter está temporariamente suspensa, diz Musk Elon Musk diz se hospedar na casa de amigos em vez de ter uma Foto: Reuters O bilionário Elon Musk disse nesta sexta-feira (13) que sua oferta de US$ 44 bilhões para comprar Twitter está temporariamente suspensa. Segundo Musk, o motivo para isso seria a falta de detalhes sobre o número de contas falsas ou de robôs na plataforma. "O acordo está temporariamente suspenso devido à falta de detalhes que expliquem o cálculo de que as contas fake ou de spam representam de fato menos de 5% dos usuários", escreveu o bilionário em um tuíte. As ações da empresa de mídia social caíram até 20% nas negociações de pré-mercado, que ocorrem antes da abertura da Bolsa de Nova York. O Twitter havia estimado, no início deste mês, que contas falsas ou de spam representavam menos de 5% de seus usuários ativos diários e monetizáveis (ou seja, que rendiam renda à plataforma) durante o primeiro trimestre deste ano. Ele também disse que enfrenta vários riscos até que o acordo seja fechado, incluindo se os anunciantes continuariam gastando no Twitter. Musk, o homem mais rico do mundo e presidente-executivo da Tesla, havia dito que uma de suas prioridades seria remover os "bots de spam" da plataforma. O Twitter não respondeu ao pedido de comentário feito pela "Reuters".

