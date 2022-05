Após ter seu nome envolvido no fim do casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, veio à tona o motivo pelo qual Dado Dolabella foi agredido em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde vive há alguns meses. De acordo com o colunista Leo Dias, do "Metropoles", o ator foi agredido a pauladas a mando do marido de uma mulher com a qual o ator teria tido um affair.

A coluna "Na Mira", também do "Metropoles", informou que, no dia 4 de abril, Dado registou um boletim de ocorrência na Polícia Civil após ser alvo da agressão. Segundo o documento, o ator recebeu uma paulada nas costas quando estava em uma praça da cidade. Ele informou que não conseguiu identificar o agressor, mas, de acordo com Leo Dias, foi o marido traído que teria mandado agredir o artista após descobrir o envolvimento dela com sua esposa.

O "Na Mira" também revelou que, em 21 de março, Dado foi abordado e detido pela Polícia Militar de São João D'Aliança por porte ilegal de drogas, carregando 12 gramas de maconha. Na ocasião, ele assinou um Termo Circunstanciado, procedimento feito em casos de crimes de menor potencial ofensivo, e foi liberado após se comprometer a comparecer em audiência.

Wanessa Camargo se reaproxima de Dado Dolabella e choca fãs. Entenda!

No último dia 2, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento de 17 anos, surpreendendo a todos. No entanto, o que mais chocou os fãs da cantora foi a revelação de que a reaproximação dela com Dado Dolabela teria sido um dos motivos da separação. Segundo Leo Dias, o estopim para o rompimento foi o encontro do ex-casal durante uma viagem de Wanessa com as amigas a Valparaíso, município de Goiás localizado a 190 km da capital, região onde Dado mora.

Wanessa e Dado namoraram durante dois anos no começo da década de 2000. O ator estrelou o clipe de "O Amor Não Deixa", um dos grandes sucessos da carreira da filha de Zezé Di Camargo . A relação deles era conturbada e o casal chegou a ser flagrado durante uma briga em público por um paparazzo. As fotos do momento estamparam uma famosa revista de celebridades da época.

Após passarem a Páscoa juntos, Wanessa e Dado planejavam se encontrar novamente. Segundo a coluna de Leo Dias, a artista vai alugar um imóvel nas proximidades de Jardim de Maytrea, destino paradisíaco de Alta Paraíso do Goiás, para passar a última quinzena de maio ao lado de Dado. Os planos podem mudar por conta do vazamento da informação, mas, de acordo com a coluna, a exposição do reencontro teria levado Wanessa e Dado a marcarem de se ver mais uma vez.