Entretenimento 20/05/2022 07:52 MARVEL PLANEJA RETOMAR SÉRIE DO “DEMOLIDOR” Foto: Reprodução A Marvel vai retomar a série do Demolidor. A revista Variety não só garante que o projeto está em desenvolvimento como apurou que o estúdio, comandado por Kevin Feige, contratou os produtores-roteiristas Matt Corman e Chris Ord, criadores de “Cover Affairs”, para desenvolver a atração. A notícia não foi confirmada pela Marvel, mas coincide com a chegada das séries que estavam na Netflix no streaming da Disney – “Demolidor”, “Luke Cage”, “Jessica Jones”, “Punho de Ferro”, “O Justiceiro” e “Defensores” estreiam no catálogo brasileiro da Disney+ em 29 de junho. As participações dos atores Charlie Cox, que viveu o Demolidor, e Vincent D’Onofrio, intérprete do vilão Wilson Fisk, em novos projetos – respectivamente, no filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” e na série “Gavião Arqueiro” – demonstrou que os personagens de “Demolidor” não tinham sido descartados e existiam no mesmo universo das atrações do MCU (sigla que significa Universo Cinematográfico da Marvel, em inglês). Eles simplesmente não podiam aparecer antes. Uma cláusula do acordo com a Netflix impedia que quaisquer personagens dos programas da Marvel exibidos na plataforma fossem usados em projetos fora da Netflix por até dois anos após o cancelamento das séries. A maior dúvida sobre a retomada dos personagens era saber se eles seriam interpretados por novos atores, num reboot de suas atrações. Mas a ideia, segundo a Variety, é manter os mesmos intérpretes. Só não está claro se “Demolidor” receberá uma série totalmente nova ou se a antiga atração será retomada com o lançamento de uma 4ª temporada.

