Entretenimento 23/05/2022 07:48 CARAS Digital Juliette exibe "beleza de milhões" em cliques nas redes sociais A ganhadora do BBB 21, Juliette, surgiu belíssima em selfies nas redes sociais Foto: Reprodução / Instagram No último domingo, 22, a ganhadora do BBB 21 e cantora, Juliette (32) usou suas redes sociais para encantar os fãs com sua beleza. Em seu perfil no Instagram, Juliette surgiu colocando o sorriso e o carão para jogo em selfies belíssimas na luz do dia. Ne legenda do post, Juliette escreveu: "Sorrisão ou carão? Meu e não de Leia, tá?", brincou. Não demorou para os fãs de Juliette marcarem presença nos comentários da publicação, e claro, usar o espaço para enaltecer a paraibana: "Perfeita dos dois jeitos", escreveu um. "O cabelo de milhões", destacou outro. "Uma deusa", disse outro. Recentemente, Juliette recebeu o apoio de seus fãs nas redes sociais após a humorista Samantha Schmütz questionar se a ex-BBB seria artista após ver a declaração da maquiadora no Altas Horas sobre artistas terem a obrigação de se posicionar em relação a tudo que atinge a sociedade. "Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?", questionou Samantha Schmütz na publicação que mostrava a declaração de Juliette. O comentário logo repercutiu e foi rebatido pela campeã do BBB 21.

