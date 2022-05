Entretenimento 24/05/2022 08:12 Loubet promete agitar a abertura do 7º Festival de Pesca de Acorizal O 7º Festival de Pesca de Acorizal (69,6 km), marcado para acontecer de 27 a 29 de maio, promete muita música, esporte e, é claro, pescaria. A abertura, na próxima sexta (27), será ao som do cantor sertanejo Loubet, atração nacional que promete agitar a galera com sucessos como Muié, Chapeu e Butina; Mande in Roça: Muié Brava; Anticorpos; Naturalmente; Tá Rodada; Barraqueira e Batom Vermelho.



No mesmo dia, a Banda Novo Som traz a riqueza da música regional com o melhor do do lambadão, a partir das 2h.



No sábado (28), tem a final do Campeonato de Futebol Society, às 14h, no Complexo Esportivo Zezinho Gusmão. À noite, música com a dupla paulista Cesinha & Matheus seguida da Banda Mega Som.



A cereja do bolo fica por conta da pescaria no domingo (29). Às 7h10m, tem vistoria das embarcações e às 8h acontece a grande largada da pescaria embarcada. A bateria mirim vai das 8h30 às 10h. O encerramento acontece às 14h. A premiação está marcada para às 18h.



Tem ainda voleibol a partir das 7h30. Às 10h, o Acorizal Moto Fest.



Para encerrar a festa, show com Lambasaia, das 22h à 0h, tocando os melhores hits das décadas de 1980 e 1990, e a Banda Chamegar, da 0h às 4h.



“Queremos oferecer um pouco de alegria à nossa população depois de tanto sofrimento causado pela pandemia da covid-19. Além disso, trazer o turista de volta à Acorizal reinserindo nosso município no roteiro turístico de Mato Grosso, o que gera emprego e renda para nossa população. Esperamos que seja uma grande festa; nosso povo merece!”, disse o prefeito Diego Taques (PSD).



O 7º Festival de Acorizal é uma realização da prefeitura através da Secretaria Municipal de Turismo com apoio da Secretaria de Agricultura, Assistência Social, Cultura e Lazer, Câmara Municipal e do Governo de Mato Grosso, através da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer.

