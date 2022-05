Entretenimento 29/05/2022 07:45 E-Pipoca Halo: Atriz aborda fim da 1ª temporada e destino de sua personagem Charlie Murphy também apontou o que mais a atrai na série em um contexto geral Foto: Reprodução Apesar de não ser originária dos jogos em que a série é inspirada, Makee teve um importante papel na recém concluída 1ª temporada de Halo, e sua intérprete, Charlie Murphy, falou um pouco desse fim de temporada e sobre o destino da personagem.

A atriz conversou recentemente com o site americano Comicbook sobre sua jornada no programa e admitiu que apesar de não saber o que aconteceria com sua personagem até filmar sua última cena, ela tinha uma ideia de para onde ela estava indo.

Indagada se em algum momento da série, ela foi influenciada em sua interpretação de Makee pelo o que imaginava que aconteceria com ela no futuro, ela hesitou em dúvida por um minuto e acabou negando a possibilidade. “Você não sabe o que você não sabe. Eu acho que a jornada dela foi bem clara na verdade, e a temperatura de cada episódio, e como isso aumenta, e o que ela descobre é meio que bem ritmado. Acho que eles conseguiram me ajudar nesse ritmo também”, ela afirmou. Apesar do quão finita pareceu ser a última cena de Makee no fim da temporada, Murphy confessou que tem uma ponta de esperança de retornar de alguma maneira no futuro do programa, brincando sobre exercitar algo fundamental para a personagem por via das dúvidas. “Acho que há uma riqueza de ideias para Makee. Eu acho que há muito que você poderia fazer com essa personagem, se em alguma existência futura estranha e maravilhosa que ela continuou de qualquer forma. Eu poderia imaginar algumas aventuras com certeza. Tentarei não esquecer a língua, pelo menos, por precaução”, ela disse. Quando questionada sobre se algo mais além de sua personagem a atraia na série, a atriz apontou para a mensagem que a história da série traz. “Há tanta esperança, e precisamos de esperança. Isso é o que é para mim. Há tanta esperança de que está lá quando tudo no mundo e nossa existência se sente tão ameaçado na vida real. Está meio espelhado lá. Mas a justiça prevalecerá, como dizem. Acho que o Master Chief representa tanta coisa boa e esperança, e Pablo Schreiber é incrível em executar isso”, ela salientou. A 1ª temporada completa de Halo já está disponível na Paramount+.

