Filmes de grande orçamento, como os da DC, devem ser lançados primeiro no cinema.

Nesta semana foi anunciado que o filme dos Super Gêmeos para a HBO Max foi cancelado pouco antes da produção começar. De acordo com uma matéria do The Hollywood Reporter, o motivo do cancelamento vem do fato de várias mudanças acontecerem nos projetos da Warner Bros. desde que ela se fundiu com a Discovery.

Fontes relataram que a liderança da Warner Bros. Discovery, o CEO David Zaslav, está impondo um mandato de que os filmes da DC devem agora ser feitos exclusivamente para os cinemas. Outra fonte disse que o orçamento do filme dos Super Gêmeos era muito alto para o que é considerado um filme da HBO Max, cerca de US$ 75 milhões. Zaslav quer manter o orçamento dos filmes para a HBO Max em US$ 35 milhões ou menos.

O CEO concluiu que ofertas de orçamento mais alto em streaming não agregam valor suficiente e que filmes do cinema atraem muito mais assinantes para o serviço de streaming da Warner e os mantém por mais tempo inscritos.

“Muitas coisas que foram desenvolvidas vão desaparecer”, disse outra fonte do THR.Diversos outros filmes com personagens da DC estão em desenvolvimento para a HBO Max, como Batgirl e Super Choque, até o momento não foi relatado se eles sofrerão com as mudanças feitas pela Warner Bros. Discovery.

Quanto ao filme dos Super Gêmeos, seria estrelado por KJ Apa e Isabel May, a direção e o roteiro era de Adam Sztykiel, que trabalhou no roteiro de Adão Negro.

Os Super Gêmeos foram apresentado pela primeiras na série animada Super Amigos da Hanna Barbera em 1970, onde Zan tem a capacidade de se tranformar em água em seus diversos estados (sólido, líquido e gasoso), e Jayna pode se transformar em animais.

Em relação aos futuros filmes da DC que chegarão aos cinemas, estão sendo aguardados Adão Negro, Shazam! Fury of the Gods, Aquaman and the Lost Kingdom, Mulher-Maravilha 3 e Batman 2.Algumas séries do Arrowverso foram canceladas como Legends of Tomorrow, Batwoman e Batgirl e outras ainda terão mais temporadas como The Flash, Stargirl e Superman & Lois, além disso será lançada a nova série Gotham Knights.