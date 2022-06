Entretenimento 01/06/2022 15:11 Expo Agro de Planalto da Serra terá show de Amado Batista no próximo sábado O cantor Amado Batista, ícone da música popular brasileira, é a grande atração da I Expo Agro de Planalto da Serra (258,3 km de Cuiabá). A festa começa nesta quinta-feira (2) e vai até sábado (4), quando a artista sobe ao palco montado no Parque de Exposições da cidade.



Amado vai tocar grandes sucessos de sua carreira como Desisto; Amor Perfeito; Menininha; Meu Ex-amor: Princesa; Secretária; Carta sobre a Mesa, Folha Seca e Pobretão. Mas também, sucessos do álbum ‘Em Casa’, lançado este ano, como A Paixão de Genivaldo, Andarilho e Musa Bonita.



A abertura da festa acontece nesta quinta (2), às 22h, com início do rodeio. No comando, os locutores Gigante do Brasil, Neto Cardoso e Marco Brasil. No mesmo dia, show com a dupla mato-grossense Brenno Reis e Marco Viola que traz no repertório sucessos como Inquilina de Violeiro; Coração que Ama não se Engana e Amor Tem Dessas Coisas.



Na sexta (3), será a vez da dupla Cleiton e Camargo animar a multidão. Entre os hits, Quando Um Grande Amor Se Faz; Na Hora de Amar; Sufocado; Você Vai Sentir Saudade; Agenda Rabiscada; Cama de Capim; O Meu Anjo Azul e Se É Amor Não Sei (Take My Breath Away).



Serviço



Evento: I Expo Agro de Planalto da Serra

Local: Parque de Exposições

Data e Horário: 2 a 4 de junho, das 20h às 2h

Ingresso: Entrada Franca

