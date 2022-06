Entretenimento 06/06/2022 19:58 R7 Dona do maior bumbum do Brasil mira em recorde mundial: 'Quero mais' Vanessa Ataídes contou que precisa ganhar 20 kg a mais para atingir o objetivo de ter o maior bumbum do mundo LEO SAINT/DIVULGAÇÃO Dona do maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes está focada em quebrar o recorde mundial. Com 126 cm de glúteos, a modelo, que chegou a receber críticas nas redes sociais e ser xingada na rua por causa da aparência, precisa ganhar 20 kg para chegar próxima ao recorde. Atualmente, o título de "maior bumbum do mundo" é ostentado pela americana Mikel Ruffinelli, mais conhecida como Diva. No total, ela tem dois metros e meio de glúteo. "Quando chego em um objetivo, não paro, quero mais. Hoje eu tenho o maior bumbum do Brasil, mas quero bater o recorde mundial", disse Vanessa. "Estou montando um protocolo para ganhar 20 kg a mais. Sei que vai ser bem difícil, pois fazer dieta para engordar não é fácil. Mas sei que com muita força de vontade eu vou conseguir", completou. Em conversa recente com o R7, a modelo deu detalhes da rotina pesada de treinos dela. "Atividade física é a minha vida. Amo estar em uma academia. Engraçado que, se eu estou estressada e vou para academia, meu estresse acaba. Se eu estou com problemas e vou à academia, os meus problemas somem naquele momento. Eu amo musculação e tudo o que envolve qualidade de vida saudável."

