Entretenimento 06/06/2022 20:05 epipoca.com.br Semana Geek: Netflix divulga novo teaser de derivado de A Família Addams Série ganhou novas imagens e aguçou ainda mais a curiosidade dos fãs A Netflix começou a sua Semana Geek, evento para divulgar as novidades que farão parte da plataforma nos próximos 12 meses. Esperadíssima, a série Wednesday ganhou novas imagens em vídeo. Com Wandinha, de A Família Addams como protagonista, numa versão adolescente da personagem, nenhum grande detalhe da série foi revelado, apenas que ela será protagonizada por Jenna Ortega. Anteriormente Jenna tinha relatado que ficou apreensiva em interpretar uma personagem tão icônica, e tinha medo de errar a mão. Como a personagem agora é uma criança, ela precisou pensar bem em como interpretar a garota mórbida sem parecer apenas uma adolescente qualquer com crises. “A personagem nunca foi adolescente. Quando ela é criança, com oito anos, é engraçado, doce e quase charmoso ouvir sua obsessão por sangue a assassinatos. Mas quando ela envelhece, essa atitude desagradável, e esses comentários mórbidos são muito difíceis de não deixar parecer como uma adolescente comum”, disse em entrevista para a Entertainment Weekly.

