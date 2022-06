Entretenimento 10/06/2022 08:59 epipoca.com.br ClaKast: Netflix aposta alto em De Volta aos 15, série teen com Maisa Silva De Volta aos Quinze é a nova série da Netflix protagonizada por Maisa Silva e Camila Queiroz. A produção chega às telas do streaming depois de já ter virado sucesso na literatura infanto-juvenil. O livro foi escrito por Bruna Vieira, famosa como influencer, e a série capta toda a essência embora faça consideráveis mudanças. Na história, Anita (Camila Queiroz) é uma mulher com 30 anos, que mora em São Paulo e vê sua vida ir ladeira abaixo. Insegura, ela acredita que tudo está errado em sua trajetória, desde seu emprego como secretária, até mesmo o lugar em que mora, e a falta de amizades. Ao ser convidada para o casamento da irmã em sua cidade natal no interior, ela se envolve numa confusão com o marido da prima, e acaba se tornando um estorvo no meio das comemorações. Excluída em seu antigo quarto, ela resolve ligar seu antigo desktop e é transportada para o primeiro dia de aula do ensino médio. Inicialmente acreditando que aquilo era um sonho, ela percebe que sua viagem ao passado alterou acontecimentos do presente. É a oportunidade que ela precisa para mudar tudo o que não gosta em sua vida. Neste episódio, é discutida a série, assim como suas inúmeras referências, e o motivo pelo sucesso dela.

