Entretenimento 13/06/2022 16:42 www.terra.com.br "Lightyear" é banido no Oriente Médio por cena com beijo gay Países como Arábia Saudita deixaram de exibir o novo desenho animado da Pixar por conta de um beijo lésbico entre duas personagens “Lightyear”, nova animação da Pixar que trata das origens do herói especial Buzz Lightyear, nem estreou e já vem causando polêmica por aí. O desenho foi banido em alguns países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos por conter uma cena de beijo gay. A informação foi divulgada pela "Variety. Segundo o veículo, nos Emirados "Lightyear" foi originalmente liberado para exibição, mas o governo voltou atrás na decisão após protestos de grupos religiosos nas redes sociais. De acordo com a publicação, a cena em questão mostra a personagem Alisha Hawthorne em um momento de afeto com sua parceira, em sequências que exibem as duas formam uma família. O romance é parte importante da trama. A Disney havia pedido para animadores da Pixar cortarem o beijo lésbico do filme. No entanto, após a divulgação de uma carta da equipe protestando contra a solicitação, a cena foi mantida na versão final. A data oficial de estreia de "Lightyear" em cinemas de todo o mundo é dia 16 (quinta-feira). O apresentador Marcos Mion dublará o protagonista na versão brasileira da animação derivada da franquia "Toy Story".

