Entretenimento 16/06/2022 18:55 entretenimento.r7.com Simaria decide se afastar dos palcos após polêmica com Simone Informação foi confirmada nesta quinta-feira (16) pela assessoria da dupla depois de orientação médica DIVULGAÇÃO/RECORD TV A cantora Simaria decidiu se afastar dos palcos após polêmica envolvendo a irmã, Simone. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (16) em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da dupla. Segundo a porta-voz das cantoras, Simaria está cumprindo orientações médicas. "A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows)", informou a nota. Simaria ainda se pronunciou, através do comunicado enviado pela equipe dela. "Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!." Neste período de repouso, todos os compromissos da dupla serão cumpridos por Simone

