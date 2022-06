Entretenimento 17/06/2022 06:34 WhatsApp anuncia pacote de melhorias no aplicativo Reações nas mensagens, envio de arquivos grandes e muito mais Foto: Reprodução Nas próximas semanas, o WhatsApp vai ganhar uma série de melhorias. O popular aplicativo de mensagens vai permitir que seus usuários respondam com emojis às mensagens de seus contatos e enviem vídeos de até 2 GB para seus contatos, dentre outras novidades. As novidades são as seguintes: Reações: a exemplo do que acontece no Facebook, vai dar para reagir a uma conversa, só que com emojis Compartilhamento: outra melhoria é a ampliação do tamanho de arquivos que se pode compartilhar por meio do aplicativo. Usuários poderão enviar documentos, fotos, vídeos de até 2 GB para seus contatos. Ligação em grupo de até 32 pessoas: até então, o limite era de 8 participantes. A empresa já tinha anunciado recentemente outras novidades para facilitar a troca de mensagens de voz no WhatsApp, como a opção de ouvir mensagens fora da janela das conversas e acelerar a velocidade e áudios. Admin com poderá apagar mensagem no grupo: eles poderão apagar mensagens erradas ou problemáticas de qualquer integrante nas conversas. Esses recursos serão disponibilizados de forma gradual nas próximas semanas em todo mundo, inclusive no Brasil.

Voltar + Entretenimento