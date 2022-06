Entretenimento 17/06/2022 18:07 Pipoca Moderna TOM HARDY REVELA SER AUTOR DA TRAMA DE “VENOM 3” Foto: Divulgação O ator Tom Hardy revelou pelas suas redes sociais a capa do roteiro de “Venom 3”, continuação da franquia que ele estrela na Sony. A grande novidade da imagem é a inclusão do nome do astro como coautor da história, ao lado de Kelly Marcel, que trabalhou nos dois primeiros filmes. Não é a primeira vez que Hardy é creditado como roteirista num projeto. Ele foi cocriador da série “Taboo” com Steven Knight (“Peaky Blinders”) em 2017. A Sony confirmou a produção em abril passado, durante o evento CinemaCon 2022, e esta é a primeira informação deste então. Não há detalhes conhecidos sobre a trama nem previsão de lançamento. Dirigido por Andy Serkis e protagonizado por Tom Hardy e Woody Harrelson, o segundo filme da franquia, “Venom: Tempo de Carnificina”, ultrapassou US$ 500 milhões na bilheteria mundial, entrando para a lista de filmes que mais arrecadaram no período da pandemia.

