Entretenimento 18/06/2022 06:41 'Daqui a pouco as coisas se encaixam', diz Simone sobre se apresentar sem Simaria Após a polêmica com a irmã, a cantora sertaneja se afastou dos palcos para poder cuidar da saúde REPRODUÇÃO/INSTAGRAM Na tarde desta sexta-feira (17), Simone voltou a comentar o fato de se apresentar sem Simaria. Após desabafar durante um show na noite anterior, a cantora disse que espera se reencontrar com o carinho dos fãs novamente e que deseja que em breve a situação com a irmã se resolva. A cantora gravou vídeos no ônibus a caminho da cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minhas Gerais. Ela explicou que poderia ter ido de avião até o local do próximo show, mas preferiu pegar o ônibus para poder relaxar. "Hoje vai ser um evento muito lindo, muito especial. Tenho certeza que vou encontrar mais uma vez o carinho, a energia e o amor de todos vocês", disse. "Estamos juntos, vou dando notícias. Um dia de cada vez. Daqui a pouco as coisas se encaixam", completou Simone. Simaria se afastou dos palcos após entrar em uma polêmica com a irmã. Ela deu uma entrevista comentando a relação com Simone e disse ser criticada por tudo o que faz e que é impedida de ser ela mesma. Após a grande repercussão das falas da artista, ela contou que vai dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde. "Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!", disse Simaria. Nesta madrugada, Simone lamentou a ausência de Simaria no palco. "Alegria estar com vocês nesta noite. Vocês sabem que a Simaria teve que ser afastada dos palcos. Confesso a vocês que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez eu tenha exagerado no cuidado, porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege", disse durante o show da Festa do Tomate de Paty do Alferes, no Rio de Janeiro.

Voltar + Entretenimento