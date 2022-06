Entretenimento 22/06/2022 16:55 entretenimento.r7.com Após internação, Joelma lança música gravada na Amazônia Clipe de 'Amor no Silêncio' foi divulgado no mesmo dia em que a cantora completa 48 anos, nesta quarta-feira (22) FELIPE CACIQUE/DIVULGAÇÃO Depois de receber alta do hospital em que ficou cinco dias internada por complicações da Covid-19, Joelma lançou o clipe da música Amor no Silêncio nesta quarta-feira (22). A cantora escolheu o dia em que completa 48 anos para mostrar o projeto aos fãs. O vídeo foi gravado na cidade de Novo Airão, em Manaus, na Amazônia. Joelma disse que foi muito especial para ela estar em meio à natureza e ao rio. "O que me move é a minha cultura, o norte do nosso Brasil e cantar sobre o amor. Eu me diverti, estava literalmente em casa!", contou a cantora por meio da assessoria de imprensa. Vale lembrar que Amor no Silêncio também faz parte do repertório do novo DVD Isso É Calypso na Amazônia, que vai ser lançado em breve. A música foi composta por Júnior Silva, Lucas Papada e Anajuh.

Voltar + Entretenimento