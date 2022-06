Entretenimento 25/06/2022 16:11 E-Pipoca Vilão de Homem-Aranha: 4 pode ter sido revelado acidentalmente Seguindo o enorme sucesso de Homem-Aranha: sem Volta Para Casa, o próximo filme do herói aracnídeo já está sendo preparado pela Sony. Porém, o grande vilão de Homem-Aranha: 4 pode ter sido revelado pelo ator Jacob Batalon. Em seu Instagram, o interprete de Ned Leeds postou uma foto na qual segura um boneco do Duende Macabro. Nos quadrinhos, o personagem de Jacob é dos vários que já assumiram o manto do vilão e, fora das telinhas. E, fora das telinhas, o ator já havia revelado seu desejo em ver o Duende Macabro no filmes da Marvel. Por causa dessa conexão, muitos fãs estão cada vez mais convencidos que Jacob Batalon pode interpretar uma versão do Duende Macabro em Homem-Aranha: 4. Os rumores, é claro, não foram comentados pelo ator, Sony ou Marvel. Embora o novo filme ainda não tenha saído do papel, o presidente da Sony, Tom Rothman, já havia comentado que deseja ver os atores Tom Holland e Zendaya, assim como o diretor Jon Watts, na sequência. Recentemente, a Sony causou um grande burburinho nas redes sócias, ao anunciar a volta de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa aos cinemas, dessa vez numa versão estendida. Segundo o próprio estúdio, a nova exibição ganhará várias cenas deletadas do filme original, além de alguns takes estendidos e versões alternativas de cenas que foram para o filme oficial. Por isso, o novo filme foi apelidado de The More Fun Stuff Version, ou em tradução para o português, A versão mais divertida. E, embora a nova duração do filme ainda não tenha sido revelada, é possível esperar uma exibição pelo 20 minutos mais longa do que o filme original. Isso porque somente as cenas deletas que foram para a versão Blu-ray do filme já somam 15 minutos. Assim, The More Fun Stuff Version pode ter uma duração em torno de 2 horas e 43 minutos. Até o momento, a Sony confirmou que a versão estendida será exibida nos cinemas dos estados Unidos e Canadá em setembro, enquanto que o Brasil e outros países ainda não ganharam uma data.

Voltar + Entretenimento