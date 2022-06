Entretenimento 26/06/2022 06:58 lorena.r7.com PROVA DE "NO LIMITE" VIRA MEME APÓS GERAR DUPLO SENTIDO Na última quinta-feira (23), o reality show "No Limite", da Rede Globo, acabou chamando a atenção e atiçando seu público, durante a Prova do Privilégio. Na atração, os jogadores tinham que solucionar um quebra-cabeça com letras, porém, de forma ingênua, formaram palavras com teor sexual, que levava a dinâmica para um duplo sentido. A dinâmica do quebra-cabeça foi a última parte da Prova do Privilégio. As letras deveriam ser usadas para formar a frase: “Você quer, você pode. Lute para ir além”, porém os participantes acabaram de confundindo na elaboração das palavras e acabaram virando meme nas redes sociais. Com diversos comentários na rede, os internautas tiraram um barato do equivoco dos participantes. "Andréia quase montou a palavra 'puteiro'", comentou uma seguidora. "Gente, alguém mais leu puteiro em alguns quebra-cabeças ali? hahaha", disse outro usuário. Enquanto Pedro vencia a Prova do Privilégio, Charles garantiu a dinâmica da imunidade pela segunda vez na edição. A união de "No Limite" vem gerando algumas desavenças e também alianças. Com tudo isso acontecendo, os jogadores precisam de doar ao máximo para poder permanecer no game show. Pedro foi o único que conseguiu montar a frase do quebra-cabeça, e com isso, se sagrou vencedor da dinâmica. Seu prêmio foi um bolo de cenoura com muita calda de chocolate e uma garrafa de suco de laranja, tudo feito na hora. Entretanto, o jogador não podia convidar ninguém. Para provocar os outros competidores, o paranaense comeu sua recompensa na frente deles. Já a Prova da Imunidade que foi realizada na última quinta-feira (23), teve a seguinte forma: os jogadores precisavam manter uma bola girando dentro de um arco. Até parece facil, porém alguns competidores sofreram com dificuldades da dinâmica. Andréa foi a primeira eliminada, deixando a bolinha cair com menos de 30 segudos. Victor foi outro que não foi bem e saiu logo após a primeira participante. Com os outros participantes sendo eliminados, a disputa ficou entre Charles (que já tinha vencido a última Prova da Imunidade) e Flávia. Ambos começaram a mostrar que já estavam cansados, mas, no final, a ex-Tribo Sol se atrapalhou, e com isso, o carioca venceu a competição pela segunda vez seguida.

