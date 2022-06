Entretenimento 30/06/2022 16:52 Maya Andrade consolida carreira musical e vem se destacando como uma das maiores vozes de MT Com 32 anos e mãe de dois filhos, a cantora sertaneja começou a carreira com a música gospel Nascida em Aquidauana, no estado de Mato Grosso do Sul, Cristiane Paulino Castro, mais conhecida como Maya Andrade vem se destacando como uma das cantoras sertanejas de maior destaque no cenário estadual atual. Mãe de dois filhos e com 32 anos de idade, Maya já morou em Sinop, mas foi em Goiânia que firmou raízes e viveu a maior parte de sua vida. “Mas, recentemente, em novembro de 2021, vim para Cuiabá seguir com a minha carreira no mundo sertanejo”. Criada pelos seus avós, Maya Andrade começou a cantar aos quatro anos e como a maioria dos cantores iniciou na igreja. Aos 12 anos, começou então sua carreira musical através da música gospel com nome artístico Cristiane Castro. Vivendo da produção e venda de pães, Maya passava de casa em casa comercializando a fim de juntar dinheiro para a produção de seu primeiro CD, lançado em 2018. “Minha inspiração mesmo antes de qualquer artista famoso, é meu avô, ele foi o homem que me instruiu a ouvir rádio, discos e fitas. Costumo dizer que a música faz parte da minha vida, passei por muitas situações difíceis, não diferente de todos os brasileiros, cada um com suas marcas na trajetória e a música foi meu escape. Eu respiro música, quando canto me acalmo e isso me faz ter equilíbrio. É como uma espécie de meditação, só que uma meditação em grupo”, afirma Maya Andrade. Atualmente, a cantora sertaneja trabalha com a produtora Black Music e a agenda musical está cada vez mais cheia. Maya vem se apresentando em Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães e outras cidades de Mato Grosso. Os finais de semana estão sendo marcados com shows nas casas sertanejas e muito aprendizado. Na Black Music, ela passa por aulas de canto, ensaios, posicionamento e style. Maya se espelha e tem admiração por muitos cantores da música sertaneja nacional, entre eles Bruno e Marrone, Cristiano Araújo, Murilo Hulf, Marília Mendonça e Maiara e Maraisa. “Acredito que cantar, é minha única e verdadeira profissão, por isso sou muito exigente comigo mesma em dar o meu melhor. Meu sonho é voar cada vez mais alto e estou trabalhando para conseguir isso”, pontua a cantora.

