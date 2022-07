Entretenimento 01/07/2022 06:31 emoff.ig.com.br Ana Hickamnn é processada e acusada de ser omissa com sua rede de franquias Empresária adquiriu uma das franquias da apresentadora e alega não ter recebido o suporte necessário para tocar seu negócio Ana Hickmann/Reprodução Uma empresária briga na Justiça com Ana Hickmann e o marido da apresentadora, Alexandre Hanae Takahama Shulenburg alega ter assinado um contrato para ter o direito exclusivo de uso da marca comercial do Instituto, a fim de explorar os serviços e produtos oferecidos, mas teve que atuar sozinha para o sucesso do empreendimento, investindo seus escassos recursos, após não ter tido a assistência necessária por parte dos representantes da rede de franquias. Além disso, ela diz que havia sido feita uma promessa de sucesso entre a parceria celebrada, entretanto, o retorno financeiro foi extremamente baixo, atingindo o marco de meros R$ 3.123,83. Hanae diz ter procurado o Instituto Ana Hickmann por inúmeras vezes para obter ajuda com a condução dos negócios da franquia, mas sem sucesso. Ela afirma ter acumulado uma série de prejuízos com a postura relapsa e ausente de Ana Hickmann e seu Instituto em ajudá-la com o sucesso na franquia. Hanae sustenta que a franquia do Instituto Ana Hickmann que ela abriu só fracassou porque foram prestadas informações falsas por parte da franqueadora, caracterizando a quebra de uma das principais cláusulas contratuais, ou seja, a de uma postura condizente com a boa-fé. A empresária afirma ainda que as representantes do Instituto da apresentadora se preocupam apenas em captar novos franqueados, mas depois que a captação é bem sucedida, agem de forma extremamente imprudente e omissa, abandonando os novos franqueados e deixando-os à mercê da própria sorte. Ela então entrou com um pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 167 mil, bem como os danos morais pertinentes, tendo em vista que suportou um enorme desgaste físico e emocional por conta de todo.o ocorrido. Hanae citou as inúmeras as tentativas de resolver o imbróglio de forma pacífica e amigável mas sem sucesso em nenhuma delas.Ela ressalta ainda o fato de ter investido todos os recursos financeiros que possuía no negócio em questão.

Voltar + Entretenimento