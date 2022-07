Entretenimento 02/07/2022 05:49 TechCrunch. Instagram quer transformar em Reels todos os vídeos da rede social Ainda em fase de testes, nova abordagem do Instagram permite que todos os usuários façam remix de qualquer vídeo publicado por perfis públicos Foto: Vitor Pádua / Tecnoblog / Tecnoblog O Instagram quer que todos os vídeos da plataforma sejam Reels. Para competir com o TikTok, a rede social da Meta tem planos de simplificar a publicação e visualização de vídeos curtos no aplicativo. Por enquanto, o recurso está em fase de testes, e apenas alguns usuários selecionados podem experimentar a função. No Twitter, o consultor de mídias sociais Matt Navarra publicou uma foto que mostra o anúncio da novidade. A imagem diz que "publicações em vídeo agora são compartilhadas como Reels". Isso significa que até mesmo gravações na horizontal serão classificadas como Reels de agora em diante. O anúncio ainda indica que, se a conta do usuário for pública, qualquer pessoa pode encontrar os Reels pela ferramenta de busca. Assim, é possível utilizar o áudio do vídeo para criar outro Reel com a função de remix. O Instagram, contudo, oferece uma opção para mudar a privacidade dos conteúdos. Se o perfil for configurado como privado, somente os seguidores irão conseguir ver os Reels. Nesse caso, nem mesmo os seguidores podem fazer remix dos vídeos, já que todos os conteúdos ficam privados. Vale destacar que essa novidade do Instagram ainda está em fase de testes e não tem previsão de lançamento para o público geral. A rede social ainda precisa lidar com algumas questões, como a conversão de vídeos gravados na horizontal em Reels. Também não sabemos se a mudança irá afetar vídeos já publicados na plataforma. É importante lembrar que nem todos os testes do Instagram são lançados de forma definitiva, então é preciso aguardar os próximos passos da empresa. Instragram quer competir com TikTok e YouTube A Meta tem incentivado cada vez mais a publicação de Reels em suas redes sociais. No relatório financeiro do primeiro trimestre de 2022, a empresa destacou que os usuários do Instagram passam 20% do tempo assistindo aos vídeos curtos na plataforma. O investimento em Reels é uma forma de competir com gigantes do mercado de redes sociais focadas em vídeos, como TikTok e YouTube. Desde o ano passado, o chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse que a plataforma "deixou de ser um aplicativo de compartilhamento de fotos", valorizando os vídeos. Além disso, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, afirmou que o Reels é o conteúdo do Facebook que mais cresce entre as plataformas.

