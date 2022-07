Entretenimento 02/07/2022 05:57 epipoca.com.br Cavaleiro da Lua | 2ª temporada pode não acontecer Jeremy Slater também levantou dúvida quanto a um fato bastante importante para a série continuar Desde que Cavaleiro da Lua foi concluída, os fãs só querem a resposta de uma pergunta: A série será renovada para mais temporadas? Parece que a dúvida permanecerá por algum tempo, já que nem mesmo o criador do programa, Jeremy Slater, sabe se a 2ª temporada vai acontecer.

Durante uma recente entrevista para o site americano The Playlist, o cineasta admitiu que não tem conhecimento se a série vai ganhar uma continuação, pois ele não teve nenhuma conversa com os executivos da Marvel Studios a respeito. “Eu honestamente não tenho ideia. Não tive nenhuma conversa com a Marvel. Acho que muitas dessas decisões estarão nas mãos de Kevin Feige porque ele é o cara com o plano mestre”. Ele também apontou um possível problema para dar continuidade ao programa. Seu protagonista assinou para atuar em apenas uma temporada e ele pode não ter disponibilidade ou interesse em continuar a história de Marc Spector e suas múltiplas personalidades. “E, claro, Oscar Isaac, porque ele não se inscreveu para o tipo de contrato tradicional de sete filmes ou qualquer outro ator assinou. Oscar tem a habilidade de fazer tanto ou tão pouco Cavaleiro da Lua quanto ele quiser”.

“Eu acho que ele se divertiu muito interpretando o personagem, e eu acho que ele realmente gostou do processo e está feliz por ter feito isso. Mas também acho que ele não é um cara que vai se apressar e apenas agitar uma sequência só porque a primeira era popular”, ele opinou. Slater até acredita que Issac possa retornar caso a série seja renovada, mas com algumas condições bem compreensíveis. “Mais uma vez, eu não quero falar por ele e colocar palavras em sua boca, mas meu palpite é que ele vai querer ter certeza de que há uma história real que vale a pena contar e que ele começa a ir a lugares que ele não conseguiu ir neste primeiro e desafiar-se de novas maneiras”. “Minha esperança e sonho é que o vejamos novamente de alguma forma no MCU, mas não tenho ideia de quando será ou que forma tomará. Estou no escuro como todo mundo”, ele afirmou.

