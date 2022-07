Entretenimento 04/07/2022 06:56 Rainha e Princesas da Expolucas 2022 são eleitas em Lucas do Rio Verde Foram eleitas nesta sexta-feira (01.07) a Rainha e Princesas da Expolucas 2022. A escolha aconteceu em evento realizado no Espaço Amor e Flor e contou com um público bastante participativo. Cada candidata tinha torcida organizada que vibrou a cada entrada das candidatas.

Antes do desfile individual, as dez candidatas dividiram a passarela em uma apresentação musical. Depois, uma a uma foram chamadas à passarela, desfilando charme e elegância. A primeira entrada foi com o traje padrão Expolucas: calças jeans, botas e camisetas brancas. Depois de alguns minutos, as candidatas retornaram à cena, desta vez em traje de gala. Elas também tiveram a oportunidade de se apresentar e falar de suas expectativas em representar a beleza luverdense durante os dias do evento.

Depois de minutos de expectativa, a organização anunciou as princesas e rainha da Expolucas. Rhays Braga foi eleita primeira princesa. Já Gaby Correa foi eleita segunda princesa e a jovem Lanna Muniz assume a coroa de rainha da Expolucas. Elas receberam as faixas e coroas em meio ao delírio do público.

“Vou dar o melhor de mim, não só pra festa, mas em todos os eventos porque eu gosto. Eu sei que o povo de Lucas do Rio Verde gosta também e respeita a cultura”, declarou a primeira princesa, Rhays Braga.

“Me preparei bastante, dei o meu melhor e não era o que eu esperava. Minhas expectativas foram surpreendidas. Todas as candidatas lindas, preparadas para desfilar. Foi perfeito”, avaliou a segunda princesa.

“Havia várias meninas maravilhosas, eu aprendi muito com todas elas durante este tempo. Mas eu estou muito feliz com o resultado. Agora é representar Lucas do melhor jeito”, comemorou a rainha Lanna Muniz.

A comissão organizadora classificou como uma noite perfeita, com um evento e ambiente apropriados para a escolha das representantes da beleza luverdense durante a realização da Expolucas, que acontecerá de 3 a 7 de agosto.

A um mês do início do evento, a comissão trabalha para organizar a Expolucas em comemoração aos 34 anos de Lucas do Rio Verde. A Rainha e Princesas passam a ter papel de destaque na divulgação do evento.

