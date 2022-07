Entretenimento 06/07/2022 15:05 Faustão perde espaço na Band e sofre mudanças no programa Foto: Divulgação Nesta quarta-feira (6), a Band anunciou mudanças no "Faustão na Band". O programa comandado por Fausto Silva irá passar por uma reformulação no segundo semestre deste ano. Em nota ao iG Gente, a emissora afirmou que a equipe do programa vai entrar de férias coletivas de 11 a 22 de julho. Apesar do início repleto de luxo no horário nobre na emissora, em janeiro deste ano, o programa de Faustão ao lado do filho, João Guilherme, e da jornalista Anne Lottermann terá mais uma mudança em seis meses no ar. A Band informa que neste período de férias o programa vai reprisar os melhores momentos do primeiro semestre da atração diária. Na volta das férias, há uma reformulação na grade. "A partir do dia 25, às 22h, a emissora atende a um pedido do público e volta a exibir diariamente, de segunda a sexta, o game show '1001 Perguntas', comandado por Zeca Camargo", informa. Então, o programa de Faustão irá ao ar das 20h30 às 22h, com 30 minutos a menos, até 25 de agosto, véspera do início do horário eleitoral. Durante este novo período, em que há uma pausa na grade de todas as emissoras abertas para a exibição do horário eleitoral, o programa de Fausto Silva será transmitido em um menor horário: das 20h55 às 22h30. Segundo o Kantar Ibope, o programa tem uma média de audiência baixa para o padrão de Faustão. Em São Paulo, no horário nobre, o programa chegou a ter 3,5 pontos em junho. Em comparação com o programa de estreia, que teve 8,3 pontos, número relevante para a Band, o programa não sustentou a popularidade. Apesar da falta de audiência, a emissora comunicou em março que o apresentador era bem-visto pela publicidade, levando 50 anunciantes para a Band. No balanço , o diretor-geral de Comunicação e Assuntos Corporativos da Band, Caio de Carvalho, esperava expandir o programa internacionalmente. De março para julho, a situação parece outra: mais de 18 bailarinas foram demitidas do corpo de balé e, recentemente, há rumores de que pessoas da produção do programa foram demitidas devido à baixa lucratividade da atração diária.

Voltar + Entretenimento