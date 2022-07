Entretenimento 06/07/2022 15:24 E-Pipoca Internautas reagem a documentário sobre assassinato de Daniella Perez: “Foi brutal” Série abordando assassinato cruel da atriz já tem trailer e data de estreia Há 30 anos uma notícia chocou o Brasil todo, a atriz em ascensão Daniella Perez foi encontrada morta, assassinada violentamente, um caso que foi assunto por muito tempo e volta a ser agora com o anúncio da série documental da HBO Max, Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez.

A produção relembrará o crime cruel premeditado cometido por Guilherme de Pádua e sua esposa, Paula Thomaz, ilustrando com imagens nunca vistas antes, além de entrevistas exclusivas de pessoas intimamente ligadas ao caso e a vítima, como a mãe dela Gloria Perez e seu viúvo, Raul Gazolla. O documentário, que conta com cinco episódios, e tem direção de Tatiana Issa e Guto Barra, que também é o responsável pelo roteiro, também contará com depoimentos de Claudia Raia, Fábio Assunção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira e Eri Johnson. Veja o trailer: Após o recente lançamento do trailer da série, milhares de pessoas foram às redes sociais comentar sobre a produção, muitas delas relembrando o dia em que a noticia do assassinato invadiu os noticiários.

Veja alguns comentários:

