Entretenimento 07/07/2022 17:09 gente.ig.com.br MTV contrata Camila Queiroz para apresentar o MIAW 2022 Fora da Globo, atriz apresentará uma premiação da musica e da TV pela primeira vez Desde que saiu da Globo, Camila Queiroz passou a ser disputada por canais de TV e serviços de streaming. Agora a eterna Angel de Verdades Secretas fechou contrato com a MTV para comandar a premiação MTV MIAW 2022, que será gravada em 26 de julho. "Fiquei muito surpresa e feliz com o convite para apresentar o MTV MIAW 2022, aceitei de cara!! Quando recebi as indicações, fiquei emocionada, ainda mais ao envolver aspectos que gosto tanto na minha vida: atuação, moda e minha filha! Haha. Estou muito ansiosa para todo esse show acontecer, vai ser incrível! Temos uma equipe extremamente competente e bem intencionada envolvida para entregar o melhor para o público! Espero do fundo do coração que gostem!", disse a atriz em comunicado. Além de apresentar a premiação, ela também concorrerá a troféus em três categorias: Maratonei Por Você, por conta da personagem Anita, da série Depois dos Quinze; MIAW Fashion e Pet Influencer, por sua cadelinha Céu. Desde que saiu da Globo, Camila já fez trabalhos para a Netflix e para a HBO Max. Esta será sua primeira atuação profissional em um canal de TV desde que deixou a líder de audiência. Mas ela não estará sozinha na condução do MTV MIAW. Ao seu lado durante toda a cerimônia estará o rapper Xamã, que também concorre em duas categorias: Beat Br e Hino do Ano (Malvadão 3). A premiação será exibida em 28 de julho na MTV, e entregará troféus em 35 categorias. A maior delas é o Ícone MIAW, que neste ano é disputada por Anitta, Casimiro, Gkay, Gloria Groove, Linn da Quebrada, Mano Brown, Pabllo Vittar e Paulo André.

