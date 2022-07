Entretenimento 07/07/2022 17:15 Demolidor e Rei do Crime retornam ao MCU em nova série do Disney+ Charlie Cox e Vincent D’Onofrio farão suas próximas aparições no MCU como Demolidor e Rei do Crime em uma nova série do Disney+. A informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter, que revelou que Cox e D’Onofrio estão confirmados na série “Eco”, protagonizada pela personagem título vivida por Alaqua Cox, que foi introduzida em “Gavião Arqueiro”. A Fase 4 do MCU vem usando cada vez mais o Disney+ para introduzir e explorar novos heróis após a saída de alguns dos mais veteranos como o Capitão América de Chris Evans e o Homem de Ferro de Robert Downey Jr após o fim da Saga do Infinito. As séries originais da Marvel Studios recentemente entraram no Disney+ e, apesar de algumas das séries não ganharem tanto reconhecimento, os personagens de “Demolidor” foram utilizados em “Gavião Arqueiro” e em “Homem-Aranha Sem Volta Para Casa”, com uma continuação da série já confirmada. Agora, Demolidor e Rei do Crime têm participação confirmada em “Eco” e compartilharão a tela pela primeira vez desde a 3ª temporada de “Demolidor”. De acordo com o THR, o Demolidor estará em busca de Jessica Jones em “Eco”, mas a participação de Krysten Ritter, que viveu a heroína nas séries da Marvel Studios, ainda não foi confirmada. Nenhuma das participações deve ser uma grande surpresa para os fãs da Marvel, afinal o Rei do Crime criou uma relação com a Eco em “Gavião Arqueiro”, enquanto o Demolidor também já estreou no MCU, vivendo o advogado de Peter Parker em “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”. Nas divulgações para o filme, Charlie Cox disse já saber qual seria sua próxima aparição no MCU. “Eco” estreará com exclusividade no Disney+ em 2023.

