Atriz relembrou episódio e também comentou o fim polêmico do namoro com Rodrigo Santoro

Luana Piovani é conhecida por não ter papas na língua. A atriz não fugiu de temas polêmicos durante entrevista para a revista Veja e falou sobre assédio na Globo, traição e a briga com Boninho durante o BBB22.

Na conversa, Piovani comentou sobre as denúncias de assédio da TV Globo. Ela revelou que também foi vítima no começo da carreira: "Vivi um abuso aos 20 anos, mas na época era normal e só me dei conta mais tarde. Eu e algumas pessoas, entre elas Luiza Brunet, que seria minha mãe no remake de Anjo Mau, estávamos na sala do diretor Carlos Manga (1928-2015). De longe, ele bateu na perna e disse 'senta aqui'".

"Pensei: 'Tiozinho ousado'. Sentei no braço da poltrona. Depois, fui tirada da novela sob o pretexto de que desagregava. Hoje vejo que aquele episódio pode ter pesado "para eu não conseguir o papel)", completou.

Na época, Piovani já vivia um relacionamento com Rodrigo Santoro. Dois anos depois, no carnaval de Salvador em 2000, ela foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel. O escândalo colocou um ponto final no namoro com o galã.

"[Eu] Tinha 22 anos, vivia um relacionamento havia três, estava infeliz. Mas éramos o Brad Pitt e a Angelina Jolie do Brasil. Por onde passávamos, os violinos tocavam. Não sabia o que fazer com aquilo e, apresentando uma peça na Bahia, reencontrei um antigo amor. Não voltei mais para a cama dele nem disse 'amorzinho, te amo', como já fizeram comigo. Só lamento que essa tatuagem tenha ficado no Rodrigo", comentou.

Duranta edição Big Brother Brasil 22, Piovani e Boninho trocaram farpas. A atriz não autorizou a divulgação de imagens dos filhos no reality show. Pedro Scooby, pai das crianças, foi um dos participantes do programa global.



"A minha reivindicação era justa. Sempre tomei o cuidado de minimizar o exagero no uso da minha imagem, imagina se não teria com meus filhos. Tentei um acordo, ceder para tal prova, mas queriam para a edição toda", explicou.