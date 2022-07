Em cartaz na maioria dos cinemas do país, "Thor: Amor e Trovão" foi visto por quase 2 milhões de brasileiros em seus primeiros dias de exibição. A todo, foram 1,98 milhões de pessoas, incluindo as sessões de pré-estreia.

O desempenho só perde para uma outra abertura da Marvel em 2022: "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", que teve 2,8 milhões de espectadores em seu lançamento.

A arrecadação do quarto filme de "Thor" atingiu R$ 35,1 milhões, considerando apenas o fim de semana estendido de quinta a domingo (10/7).

O resultado desbancou o título mais visto da semana passada, "Minions 2: A Origem de Gru", que ficou em 2º lugar com 705 mil espectadores e R$ 14,1 milhões em ingressos vendidos.

"Top Gun: Maverick" fecha o Top 3 com pouco mais de 102 mil espectadores e renda de R$ 2,66 milhões. Em cartaz há quase dois meses, o filme de Tom Cruise já se aproxima dos R$ 100 milhões nos cinemas brasileiros.

Confira abaixo a lista das 10 maiores bilheterias do fim de semana no Brasil, de acordo com dados da Comscore.