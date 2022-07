Astro de 81 anos determinou que público terá que colocar os dispositivos dentro de bolsas fornecidas pela produção

O cantor Bob Dylan decidiu banir o uso de smartphones em sua nova turnê pelo Reino Unido. Aos 81 anos, o astro da música determinou que fãs terão que lacrar seus aparelhos em bolsas especiais para poder assistir ao espetáculo.

As bolsas serão fornecidas pela própria produção do evento. O fã coloca o celular ali, lacra e pode entrar. O celular fica com a pessoa, mas sem a possibilidade de ser acessado durante a performance.

Para abrir a bola é preciso voltar ao local onde ela foi lacrada. Para usar o celular também será criada uma zona especial nos locais dos shows. Depois de utilizar o celular, o fã pode retornar à apresentação desde que lacre novamente o aparelho.

A ideia é que o público consiga aproveitar a turnê Rough and Rowdy Ways sem grandes distrações. Bod Dylan não faz turnê pelo Reino Unido há mais de cinco anos. O cantor fará quatro apresentações no lendário Palladium, em Londres, entre os dias 19 e 24 de outubro. Depois, ele viaja para outras localidades do país.

A última apresentação de Bob Dylan no Reino Unido foi em 2019, ao lado de Neil Young, no BST Hyde Park, em Londres.