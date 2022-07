Com o crescente interesse do público por produções eróticas ou mais voltadas para o sexo, a Netflix decidiu investir em mais uma atração que envolve a temática. Intitulada Como Criar um Quarto do Sexo, a mais nova série da Netflix, não pretende mostrar cenas explícitas, mas convida o público a entrar em um bate-papo sobre o assunto enquanto uma profissional ajuda casais a expressarem mais de suas fantasias eróticas.

A sinopse afirma: de um porão secreto bem rock’n’roll a um spa luxuoso, a designer Melanie Rose se dedica à criação de espaços eróticos para casais.” Assim, ao longo dos episódios, Melanie viaja pelos Estados Unidos e procura por pessoas dispostas a embarcarem na aventura. Com isso, ela passou a ser chamada de Mary Poppins do Sexo.

São oito episódios que mostram casais diferentes descobrindo novas formas de se expressarem sexualmente.

Além disso, a série inclui indivíduos em relacionamentos diversos, sejam gays, bissexuais, heterossexuais e até mesmo uniões formadas mais de duas pessoas. Melanie Rose até mesmo chegou a revelar, em uma entrevista recente, que sua intenção é justamente “retirar o estigma dos espaços íntimos”.

Logo no primeiro episódio, ela já explica que atua nessa área de construção de cômodos sexuais há mais de dez anos. “Na verdade, uma cliente me perguntou se eu já havia construído um quarto de sexo. Foi um pouco chocante. Mas aí, voltei para casa e pesquisei sobre o assunto. E pensei: ‘por que não?’”, revelou Rose.

“Mas sou uma pessoa normal. Não estou aqui para jogar. Começo a falar de chicotes, anéis e vibradores, e os participantes ficam tipo: ‘Ok, ela entende disso.’”, explicou ela, que leva seu trabalho a sério.

Mas engana-se quem pensa que a série fala apenas dos objetos e apetrechos que compõem o quarto. Os episódios também se dedicam a abordar as mais variadas fantasias e os diferentes tipos de fetiches sexuais, como sadomasoquismo e dominação.

Todos os oito episódios da primeira temporada de Como Criar um Quarto do Sexo já estão disponíveis para os assinantes da Netflix.