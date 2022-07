Marrone disse que o parceiro exagera na bebedeira e que já pensou em deixar a dupla por isso

Bruno e Marrone estão juntos há mais de 30 anos, mas nos últimos tempos a dupla passou por uma fase turbulenta. Em 2020, Bruno passou vergonha em uma live por ter exagerado no álcool. Marrone criticou o parceiro publicamente e disse que já pensou em deixar a dupla nesses momentos. Perguntado pelo R7, o cantor admite exagerar no consumo de bebida álcoólica ocasionalmente.

A dupla sertaneja realizou um encontro com a imprensa para divulgar a turnê Cabaré, em parceria com o amigo Leonardo. Bruno foi questionado se a forma como ele consume álcool foi discutida nos bastidores do projeto.

"Cabaré sem bebida alcoólica é difícil. É difícil as pessoas irem em cabaré sem beber. A gente de vez em quando, realmente, excede. Errar todo mundo erra, mas o importante é que está dando certo", respondeu o sertanejo.

Em 2021, após a polêmica live, Marrone deu uma entrevista ao canal de Dudu Purcena, no Youtube, falando sobre o acontecido. "Ele passa dos limites, com certeza. Mas Deus me deu esse equilíbrio mental e espiritual para eu poder me conter ali na hora, deixar rolar e ficar no meu canto, segurando as pontas", disse.

O cantor também lembrou de outro momento em que Bruno não conseguiu fazer uma boa apresentação e precisou deixar o palco por estar alterado. Ele disse que em situações como essa já pensou em largar a dupla."Acontece nos momentos difíceis, e não posso não dizer que naquele momento ali dá vontade de chutar o balde e abandonar o barco, às vezes.

Porque, talvez, eu acho algumas situações um pouco injusta. Mas nessas horas, Deus pega na minha mão e diz; 'fica quieto, deixa a poeira baixar'. Mas isso não é brincadeira, não é fácil", falou Marrone.