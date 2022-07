Sem contar as carinhas mais antigas, a empresa mostrou qual o emoji esportivo mais usado e quais figurinhas novas mais cativaram os brasileiros

Desde que mensageiros e redes sociais tomaram a internet, emojis tornaram uma forma quase universal de comunicação. No próximo domingo (17), celebra-se o Dia Mundial do Emoji e, para comemorar, a Meta divulgou alguns dados interessantes sobre o uso das figurinhas no Facebook e no Instagram.

O emoji de "chorando de tanto rir" (😂) já apareceu como favorito do público em outras pesquisas, então é natural que ele esteja em destaque nessa coleção. Dito isto, o foco da busca mais recente foram os detalhes, tais como figurinhas utilizadas para representar esportes, passatempos e comidas.