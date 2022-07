Simaria decidiu dar as caras após o burburinho que se envolveu na última semana e fez um comentário um tanto quanto enigmático. Depois de deixar de seguir o perfil de Simone e a página oficial da dupla com a irmã, a sertaneja reapareceu no Twitter com uma mensagem curiosa.

“Pare de se comparar com outras pessoas. Você está nesse planeta para ser você. E não uma imitação de você mesmo. Boa noite, Bilu e Biluxas”, disparou.

O texto rendeu burburinho entre os seguidores, que aproveitaram para mandar energias positivas à artista. “Espero que fique bem independente de qualquer coisa“, desejou uma.

“Gente, gente… o que será que rolou?”, quis saber outro. “Siga carreira solo, já que quer tanto convencer algo a alguém ou a si mesmo“, opinou outro.

“Acho melhor a senhora procurar um bom terapeuta. Está sendo contraditória, vitimista e outros adjetivos. Prefiro não expor como a vejo, evitando ser mal interpretada. Acompanho desde o Frank, você exala soberba e arrogância“, disparou mais um.

Simaria causa polêmica

Os fãs de Simone e Simaria foram pegos de surpresa nesta semana, após a artista simplesmente deixar de seguir a irmã e a página da dupla na internet. A situação rendeu alvoroço e fez surgir o questionamento se as duas vão continuar juntas ou seguir carreira solo. Simone, por sua vez, continua seguindo a irmã no Instagram.

A famosa, desde o meio de junho, tem feito os shows sozinhas após Simaria se afastar dos palcos. Ainda não há uma confirmação de quando ela deve retornar.