Sertaneja fez mudança após irmã parar de seguir perfil dela nas redes

Simone mudou o nome no Instagram nesta terça-feira (19). Após Simaria deixar de seguir o perfil da irmã e da dupla nas redes sociais, a cantora começou a usar o nome 'Simone Mendes' e deixou o clássico 'simoneses' de lado. O 'ses' era a sigla da dupla, Simone e Simaria.

Nos stories, Simone se disse feliz com a mudança e que era algo que ela queria faz tempo. "Tô feliz, estava descendo a escada e meu marido disse que tinha um presente para mim, ele pediu para eu abrir o Instagram e vi que ele e todo o time da produção conseguiu mudar o meu nome no Instagram", disse, agradecendo.

"Que bacana, antes era Simoneses, agora é Simone Mendes, legal né? Fica mais fácil para vocês", celebrou a cantora.

Na web, fãs se preocuparam com a mudança e especulam o fim da dupla e uma carreira solo de Simone. Alguns fãs aprovaram a mudança, enquanto outros se preocuparam com a alteração do nome. Teve fã que relembrou stories da cantora falando que se incomodava com o nome: