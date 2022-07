Trabalho será liberado aos fãs nesta quinta-feira, 21, às 21 horas, como uma homenagem a artista

A equipe da cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, anunciou aos fãs da artista o lançamento do EP Decretos Reais Vol. 1. De acordo com a notícia, divulgada nas redes sociais dela, o trabalho será liberado nesta quinta-feira, 21, às 21 horas, como uma homenagem póstuma.

“À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da única Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. às 21h”,

informa uma publicação feita no Twitter de Marília Mendonça, que na imagem de divulgação usa uma coroa. O EP contará com quatro faixas extraídas da live Serenata, transmitida em maio de 2021, e estarão disponíveis no canal oficial da cantora no YouTube, como também nas plataformas de streaming. De acordo com a assessoria da artista, outros trabalhos serão lançados ainda neste ano.

À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da única Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se.