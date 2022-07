Whindersson Nunes recebe ordem de despejo por falta de pagamento

O humorista Whindersson Nunes recebeu ordem de despejo de duas salas comerciais que havia alugado em São Paulo, devido ao atraso no pagamento dos aluguéis. Ele recebeu o prazo de 15 dias para desocupar os imóveis, localizados em um condomínio no bairro Pinheiros.

A informação foi publicada pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, e confirmada pelo Terra. O processo foi movido pela locadora e proprietária das salas comerciais, Erica Stefani Vita. Segundo a publicação, o youtuber alugou os imóveis em março do ano passado mas, dois meses depois, começou a pagar os aluguéis com atraso.

A locatária decidiu entrar na Justiça para receber os valores em atraso. Como Whindersson não apresentou os comprovantes dos pagamentos, a Justiça, então, decidiu pela rescisão do contrato e despejo dos imóveis. Além do prazo de 15 dias para desocupar os imóveis de forma voluntária, o humorista também foi condenado a pagar os aluguéis, com multa e encargos e outras despesas geradas até a entrega das salas à proprietária.

A locatária pede, ainda, o pagamento de uma multa no valor de R$ 14.208,33, proporcional aos 31 meses não cumpridos do contrato, já que a saída de Whindersson foi antecipada. O Terra entrou em contato com a assessoria de imprensa de Whindersson, mas ainda não obteve retorno.