Cantora celebra 20 anos de carreira em 2022 e analisou acertos e arrependimentos na trajetória

A cantora Claudia Leitte arrastou uma multidão no Fortal 2022, no bloco Largadinho, na noite de sexta-feira (22). Em entrevista ao iG Gente, Claudia fez um balanço dos 20 anos de carreira. Claudia, que surgiu nacionalmente no comando da banda "Babado Novo", elegeu três acertos e dois erros da trajetória como artista. Segundo a cantora, ela ajustaria o foco e o senso.

"Eu tenho uma lista, viu? Se eu for falar coisas que eu não faria igual, seria por questão de maturidade. Tudo coperou para eu enxergar as coisas como enxergo agora, me fortaleceu. Acho que ingenuidade em adulto é críme. Acho que eu daria uma ajustada no meu senso. Não no julgamento do outro, mas na atitude. Eu focaria sempre no alto. Muitas vezes eu foquei em mim mesma. Muitas vezes", disse Claudia ao iG Gente.

A dona do "Bloco Largadinho" também ressaltou os pontos positivos da história. "Três grandes acertos desses 20 anos: discografia, música. Para mim, tudo começa na música. A gente tem uma discografia incrível e é por isso que a gente faz um trio fora de série. Música é um grande acerto. Minha equipe e minha banda. Ninguém está ali para tirar meu couro ou matar um cachê. A gente se encontra para ser feliz. E meu bem mais precioso da minha carreira, o meus fãs", finalizou Claudia.

Durante o bloco Largadinho, a cantora de axé agitou a multidão com clássicos como "Extravasa", "Beijar na Boca", "Claudinha Bagunceira" e "Amor Perfeito", além de cantar as novas apostas da "Prainha da Claudinha", novo projeto audiovisual.