Cerca de 10 mil pessoas participaram do lançamento do ‘18º Encontro Nacional de Violeiros de Poxoréu’, realizado neste domingo (24), no Parque das Águas, em Cuiabá. O evento, promovido pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT), e pela Associação de Promoção da Viola Caipira de Poxoréu (Avicpox), arrecadou aproximadamente uma tonelada de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Mesa Brasil, programa que combate a fome e o desperdício em todo o país.

Os artistas mato-grossenses João Ormond e Bruna Viola subiram ao palco e encantaram o público, que relembrou sucessos nacionais e imortalizadas na cultura mato-grossense. As apresentações foram uma prévia dos espetáculos que ocorrem nesta sexta (29) e sábado (30) no Sul do estado, na cidade de Poxoréu.

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, ressaltou a relevância do lançamento. “O Sistema Fecomércio-MT é comprometido com ações que ampliem o acesso da população à cultura em Mato Grosso e o 18º Encontro Nacional de Violeiros é uma afirmação do nosso compromisso”, disse.

O diretor regional do Sesc e do Senac-MT, Carlos Rissato, comemorou o resultado do lançamento. “É uma satisfação ver a consolidação desse espetáculo e a alegria de todos os participantes celebrando a viola caipira e a música mato-grossense”, destacou Rissato.

Shows em Poxoréu

O lançamento antecede o maior encontro de violeiros do país, que será realizado em Poxoréu nesta semana com apresentações de artistas renomados da viola caipira, como João Carreiro, Brenno Reis e Marco Viola. O encontro conta com a parceria da Prefeitura de Poxoréu e do Sindicato Rural da cidade.