Cantora teve que dar um jeitinho para conseguir entrar no local turístico

A cantora Juliette Freire usou as redes sociais para compartilhar um perrengue em uma viagem com os amigos por Barcelona, na Espanha. A campeã do BBB 2021 conta que foi barrada em uma igreja por causa da sua roupa. Não por causa do tamanho, mas por causa da transparência do seu vestido estampado (veja as imagens do look banido abaixo).